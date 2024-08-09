Konya'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: AA
Konya'da kaçakçılık operasyonu

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 19 kişi yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 ev, 11 iş yeri ve 7 araca operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin yapmış olduğu ev, iş yerleri ve araç aramalarında, gümrük kaçağı 8 milyon 885 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 139 bin 200 doldurulmuş makaron, 2500 paket sigara, 585 kilogram kıyılmış tütün, 115 cep telefonu, 745 litre akaryakıt, 12 bin 300 litre etil alkol, 1910 litre sahte zemzem suyu ile yüzlerce elektronik eşya ele geçirildi.

Polisleri operasyon kapsamında yakaladıkları 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi

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