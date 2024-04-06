Konya'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 4'e çıktı…

Kaynak: DHA
Konya'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 4'e çıktı…
Konya’nın da otomobilin çarpıştığı baba ve 2 oğlunun öldüğü kazada, diğer sürücü de kurtarılamadı. Kazada ölen 4 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Derbent- Beyşehir yolu Çiftliközü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Güvenlik görevlisi Yakup Genç'in (22) kullandığı 42 ZV 824 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Göçer (32) yönetimindeki 42 BC 811 plakalı otomobille çarpıştı.

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag.jpg

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Mustafa Göçer, oğulları Mehmet Göçer ve Mustafa Göçer yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yakup Genç de kurtarılamadı.

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag2.jpg

Göçer ailesinin, rahatsızlanan Mustafa Göçer'i (94), hastanede tedavi ettirdikten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları belirlendi. Baba ve 2 oğlu, bugün Çiftliközü Mahallesinde, Yakup Genç de Saraypınar Mahallesinde toprağa verildi.

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag3.jpg

Kazada, babası Mehmet Göçer ile dedesi ve amcasını kaybeden Ahmet Göçer’in Meram Tıp Fakültesi’nde tedavisinin sürdüğü, durumunun ağır olduğu bildirildi.

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag4.jpg

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag5.jpg

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag6.jpg

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag7.jpg

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag8.jpg

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag9.jpg

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag10.jpg

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag11.jpg

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag13.jpg

konyada-2-otomobil-carpisti-3-olu-2-yarali-yenicag16.jpg

Son Haberler
Türkiye Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünü andı Gündem
Türkiye Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın 30'uncu yıl dönümünü andı
Hülya Avşar'dan şaşırtan evlilik yorumu Magazin
Hülya Avşar'dan şaşırtan evlilik yorumu
Otoyola uçak düştü Gündem
Otoyola uçak düştü
Sabah denizde görüldü panik yarattı. Yer: Antalya Gündem
Sabah denizde görüldü panik yarattı. Yer: Antalya
Galatasaray'da Ali Koç ayaklanması. Ortalık toz duman Spor
Galatasaray'da Ali Koç ayaklanması. Ortalık toz duman
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalini yayınlayacak kanal belli oldu
Bayern Münih'e büyük şok Spor
Bayern Münih'e büyük şok