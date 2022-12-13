Konya'da hayvan barınağındaki işkenceye istenen ceza belli oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni 27 yaşındaki Murat Bacak ve köpeği sürükleyerek götüren 28 yaşındaki Sefa Çakmak hakkında 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi..

NE OLMUŞTU?

Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğe defalarca elindeki kürekle vuran kişinin görüntüsü büyük tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesine karar verilip sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve S.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe, "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.