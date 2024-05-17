Konya'da Koreli gören genç kızların heyecanı sosyal medyada viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da Koreli gören genç kızların heyecanı sosyal medyada viral oldu
Konya gezisinde ilk defa Koreli gören Düzceli öğrenciler, yaşadıkları heyecan ve verdikleri komik tepkilerle sosyal medyada gündem oldular.

Düzceli öğrenciler, Konya gezisi sırasında ilk defa Koreli birini gördüklerinde şaşkınlıklarını ve heyecanlarını gizleyemediler. Öğrencilerin Koreliyi görür görmezki "Kankaaa, gel selam verelim. Ben biriyle konuşmak istiyorum. Oh my god! Kanki aşırı iyi." gibi komik ve heyecanlı tepkileri, yanlarında bulunanların gülümsemesine sebep oldu.

Bu komik anlar, bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Video kısa sürede viral hale geldi ve izleyicilerin dikkatini çekti. Öğrencilerin Korelileri görme ve onunla etkileşime geçme heyecanı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yorumlara ve paylaşımlara neden oldu.

Son Haberler
Denizde yüzerken ayağınızı ne mi ısırıyor? “Sahil solucanları” Video
Denizde yüzerken ayağınızı ne mi ısırıyor? “Sahil solucanları”
Otomobili ile seyir halindeyken yol çöktü Yerel Haberler
Otomobili ile seyir halindeyken yol çöktü
Sadettin Saran dayanamadı Spor
Sadettin Saran dayanamadı
Seydişehir'de açılan resim sergisi büyük ilgi gördü Gündem
Seydişehir'de açılan resim sergisi büyük ilgi gördü
Fransa bisiklet turunda görevli araç yarışmacıya çarptı Video
Fransa bisiklet turunda görevli araç yarışmacıya çarptı
Görenler şaşırdı: Küçük kız tek başına ciğer kavurma yaptı Video
Görenler şaşırdı: Küçük kız tek başına ciğer kavurma yaptı
109 yaşındaki Azerbaycanlı eski asker: Alman kızı sevdim Stalin koymadı Gündem
109 yaşındaki Azerbaycanlı eski asker: Alman kızı sevdim Stalin koymadı