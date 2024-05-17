Konya'da Koreli gören genç kızların heyecanı sosyal medyada viral oldu

Düzceli öğrenciler, Konya gezisi sırasında ilk defa Koreli birini gördüklerinde şaşkınlıklarını ve heyecanlarını gizleyemediler. Öğrencilerin Koreliyi görür görmezki "Kankaaa, gel selam verelim. Ben biriyle konuşmak istiyorum. Oh my god! Kanki aşırı iyi." gibi komik ve heyecanlı tepkileri, yanlarında bulunanların gülümsemesine sebep oldu.

Bu komik anlar, bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Video kısa sürede viral hale geldi ve izleyicilerin dikkatini çekti. Öğrencilerin Korelileri görme ve onunla etkileşime geçme heyecanı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yorumlara ve paylaşımlara neden oldu.