Konya’da korkutan depo yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da korkutan depo yangını

Konya'nın Seydişehir ilçesinde metruk bir evin arka kısmında bulunan depoda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde metruk bir evin arka kısmında bulunan depoda çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 153361 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan metruk binanın arka kısmındaki depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Konya’da korkutan depo yangını

Konya’da korkutan depo yangını

Konya’da korkutan depo yangını

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