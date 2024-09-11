Konya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 1 ölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sırasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Taraşcı yolunun 1. kilometresinde gerçekleşti.

Olayda, Mehmet Ali Aldemir'in kullandığı 07 LOF 29 plakalı motosiklet ile MC'nin yönetimindeki 42 AFK 508 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Aldemir ağır yaralandı.

Kaza yerinde görülenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aldemir, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen anılarını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

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