Konya'da operasyon. 3 tutuklama

Yapılan operasyona dair aktarılan bilgilere göre, Konya Akşehir Narkotik ile Konya Narkotik ekipleri sokaklarda torbacılık yapan uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden zehir tacirleri ile ilgili yaptığı denetimde Konya plakalı bir araç ile çevre illerden Akşehir’e uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti.. Takibe alınan araç Konya-Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayolu üzerinde durduruldu. Polis ekipleri araçta bulunan Y.G., İ.D. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Arabada yapılan incelemede 2 çanta içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 515 kutu halinde 28 bin 840 adet uyuşturucu hap ile 11 gram skunk ele geçiren narkotik ekipleri uyuşturucu haplara el koydu. Gözaltına alınan Y.G., İ.D. ve A.Ö. isimli üç şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.