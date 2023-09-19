Konya’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi 153368 Sokak üzerinde, G.Y. idaresindeki 42 K 3506 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü ile elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan K.H. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan yabancı uyruklu G.Y. ve K.H.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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