Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Konya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Konya’nın Akşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Konya’nın Akşehir ilçesi ile Yunak ilçesi arası Pazarkaya Mahallesi yakınında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yunak’tan Akşehir istikametine seyir halinde olan Bülent Hafalır (33) idaresindeki 42 APH 920 plakalı otomobil ile aynı istikametten gelmekte olan İ.T. idaresindeki 42 AJT 649 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hafalır ve aynı araçta bulunan Hasan Yolcu (29) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücüsü İ.T. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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