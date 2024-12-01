Konya’da otomobil su kanalına uçtu: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan atık su kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. idaresindeki 31 HS 476 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan atık suların aktığı kanala uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi otomobilin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri ve çağrılan vinç yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.