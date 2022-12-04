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Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 19:17
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Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Oruç G. idaresindeki otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 12. kilometresinde, Turcan İ. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kamyonet, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan İmdat G., Melek Nur İ. ve Selda Ceylan, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Selda Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan durumu ağır olan Melek Nur İ. de Konya'ya sevk edildi.

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