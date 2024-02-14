Konya'da trafik kazası. 1 şahıs yaralandı

Kaynak: İHA
Konya'da trafik kazası. 1 şahıs yaralandı
Konya’da sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında otomobilin çarptığı bir şahıs yaralandı.

Ereğli ilçesinde bir kişinin yaralandığı kaza, saat 06.30 sıralarında Konya Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Konya Çevreyolu Kuzucu Kavşağı yakınında meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre, H.K. idaresindeki 77 ACT 314 plakalı Hyundai marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki B.Y.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Y. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw141329-01.jpg

Son Haberler
NBA'da çılgın gece Spor
NBA'da çılgın gece
Hayatını hiçe sayarak selde mahsur kalan kediyi kurtardı Gündem
Hayatını hiçe sayarak selde mahsur kalan kediyi kurtardı
Okan Buruk Icardi'den korkuyor. Ümit Özat Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı Spor
Okan Buruk Icardi'den korkuyor. Ümit Özat Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı
İYİ Parti’nin Hatay adayı açıklandı Siyaset
İYİ Parti’nin Hatay adayı açıklandı
Türk otomobil firmasından dev kar açıklaması Ekonomi
Türk otomobil firmasından dev kar açıklaması
Siyanür faciasının yaşandığı maden bölgesinde yağmur başladı. Korkulan oldu Gündem
Siyanür faciasının yaşandığı maden bölgesinde yağmur başladı. Korkulan oldu
Ankaragücü Galatasaray maçının oynanacağı stadyum belli oldu Spor
Ankaragücü Galatasaray maçının oynanacağı stadyum belli oldu