Konya'da trafik kazası. 1 şahıs yaralandı

Ereğli ilçesinde bir kişinin yaralandığı kaza, saat 06.30 sıralarında Konya Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi Konya Çevreyolu Kuzucu Kavşağı yakınında meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre, H.K. idaresindeki 77 ACT 314 plakalı Hyundai marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki B.Y.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Y. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.