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Konya'da sahte içki operasyonu: 51 farklı marka ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde durdurulan otomobilde sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:21
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Konya'da sahte içki operasyonu: 51 farklı marka ele geçirildi

Konya'da sahte içki operasyonu: 51 farklı marka ele geçirildi
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, içkili mekanlara satılmak üzere sahte bandrolle hazırlanmış 81 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ahmet B. ve Mustafa A'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda sahte bandrol, 51 çeşitli markalara ait sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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