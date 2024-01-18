Konya'da sahte içki operasyonunda 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yeni Mahalle'de bir evde sahte alkol üretimi ve ticareti yapıldığı şeklinde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, N.D.’nin evine baskın düzenledi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararı ile N.D.’nin evinde ve aracında arama yapan ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunan pet şişelerin içerinde toplam 53 litre sahte alkollü içki ele geçirdi.

İçkilere el koyan asayiş ekiplerince şüpheli N.D.’yi gözaltına aldı. Şüpheli N.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.