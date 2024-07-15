Konya'da sokak köpeklerinin kovaladığı 28 küçükbaş hayvana araçlar çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konya'da sokak köpeklerinin kovaladığı 28 küçükbaş hayvana araçlar çarptı

Konya'da bir çiftliğe sokak köpekleri girdi. Köpeği gören hayvanlar, çiftlikten otoyola kaçtı. Kovalamaca esnasında yola çıkan hayvanlara yoldan geçen araçlar çarptı.

Vedat Yıldırım / Konya / YENİÇAĞ

Yaşanan talihsiz olay, sabaha karşı Konya’nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre; besicilik yapan Murat Taş’a ait küçükbaş hayvan beslenen ağıla, sokak köpekleri girdi. Korkan hayvanlar korku içinde kaçışmaya başladı. Bu sırada köpekleri de hayvanları kovaladı.
Kovalamaca esnasında trafiğin çok yoğun olduğu Konya - Karapınar kara yoluna çıkan hayvanlara yoldan geçen araçlar çarptı.

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28 HAYVAN TELEF

Besici Taş’a ait hayvanlardan 28’i telef oldu, bir çoğu da yaralandı. Yaralı hayvanların tedavi olması için ağılına götüren Taş, telef olan hayvanları'da bir kamyonetin kasasına yükledi.

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YAKLAŞIK 300 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR

Besicilik işi ile uğraşan Murat Taş, "Saat sabah 05:00 civarlarında başıboş dolaşan köpekler bizim ağıla gelerek otlayan hayvanlarımıza saldırmışlar. Korkudan sağa sola kaçan hayvanlar, can havliyle yola çıkınca yoldan geçen arabalar da çarpmış. 28 hayvanımız maalesef telef oldu. Bir çok hayvanımız da yaralı. Yaklaşık 300 bin liraya yakın zararımız oldu" dedi.

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