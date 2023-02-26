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Otomobil takla attı: 1 yaralı

Konya'da bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:58
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Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kulu ilçesi Bahadırlı Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hakan A. idaresindeki 42 CEU 23 plakalı fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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