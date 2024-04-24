Konya'da uyuşturucu operasyon. 4 tutuklama

Kaynak: İHA
Konya'da uyuşturucu operasyon. 4 tutuklama
Konya’da polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine karşı yaptığı operasyonlar sonucunda on binlerce uyuşturucu ve kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı.

Aktarılan bilgilere göre, Konya Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam ettiği araştırmalar sonucunda merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi’nde şüphelendiği bir taksiyi kenara çekti.

Otomobilde yapılan aramada ve araç içerisindeki şahıslara ait iş ikametlerinde yapılan denetimde 9 bin 133 adet uyuşturucu hap, 91.5 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Taksi içerisindeki 2 yolcu ve iş yerlerindeki bir şüpheli gözaltına alındı.

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