Konya’da vahşet. Arkadaşını diri diri gömdü

Konya’nın Güneysınır ilçesinde, 17 Ocak günü, çay ocağı işleten Ali Osman Kurt ve Yıldırım Uyan arasında, iş sebebiyle bir tartışma çıktı ve iddiaya göre Uyan, tartışma esnasında Kurt’un yüzüne vurarak onu darp etti.

Yaşanan olaydan sonra, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Yıldırım Uyan’ın babası, 3 Şubat’ta oğluna ulaşamadıklarını belirterek emniyette kayıp müracaatında bulundu.

DEMİR SOPAYLA DARP ETMİŞ

Kayıp olan Yıldırım Uyan’ın izini bulabilmek için polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve kamera görüntülerinde 1 Şubatta yolda yürüyen Yıldırım Uyan’a arkadan gelen Ali Osman Kurt idaresindeki aracın çarptığı, Kurt’un daha sonra yola savrulan Uyan’ı demir sopayla darp ettikten sonra el ve ayaklarını bağlayıp, aracına koyduğu belirlendi.

DİRİ DİRİ GÖMDÜ

Bunun üzerine Ali Osman Kurt, gözaltına alındı. Ali Osman Kurt, güvenlik kamerası görüntülerine rağmen suçlamayı reddetti. Daha sonra, sorgulama sırasında cinayeti işlediğin itiraf eden Kurt, 17 Ocak’ta Uyan’ın kendisini darp ettiğini ve o günden beri uyuyamadığını söyledi. Kurt, sorguda, “Sürekli olarak bana ve aileme zarar vereceğini düşündüm. Olay günü aracımla takip ettim. Yolda giderken önce arabayla çarptım. Daha sonra demir sopayla dövdüm. El ve ayaklarını bağlayıp arabaya koydum. Dağlık arazide yakmaya çalıştım ama yakamadım. Daha sonra gömdüm” dedi.

“GÖMERKEN KONUŞTU”

Ali Osman Kurt, Uyan’ı gömdüğü esnada konuştuğunu öne sürdü. Kurt’un gösterdiği yerde, Uyan’ın cansız bedeni bulundu. Ali Osman Kurt’un işlemlerinden sonra adliyeye sevk edileceği iletildi.