Konya’da vahşet. Arkadaşını diri diri gömdü

Kaynak: Sabah
Konya’da vahşet. Arkadaşını diri diri gömdü
Konya’da yaşanan insanlık dışı olayda, çay ocağı işleten Ali Osman Kurt, daha önce kendisini darp eden arkadaşı Yıldırım Uyan’a aracıyla çarptı. Daha sonra darp ettiği Uyan’ı yakmaya çalıştı, başaramayınca mesai arkadaşını diri diri gömdü.

Konya’nın Güneysınır ilçesinde, 17 Ocak günü, çay ocağı işleten Ali Osman Kurt ve Yıldırım Uyan arasında, iş sebebiyle bir tartışma çıktı ve iddiaya göre Uyan, tartışma esnasında Kurt’un yüzüne vurarak onu darp etti.

Yaşanan olaydan sonra, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Yıldırım Uyan’ın babası, 3 Şubat’ta oğluna ulaşamadıklarını belirterek emniyette kayıp müracaatında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-02-05-113123-001.png

DEMİR SOPAYLA DARP ETMİŞ

Kayıp olan Yıldırım Uyan’ın izini bulabilmek için polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve kamera görüntülerinde 1 Şubatta yolda yürüyen Yıldırım Uyan’a arkadan gelen Ali Osman Kurt idaresindeki aracın çarptığı, Kurt’un daha sonra yola savrulan Uyan’ı demir sopayla darp ettikten sonra el ve ayaklarını bağlayıp, aracına koyduğu belirlendi.

0x0-konyada-esine-az-rastlanir-vahset-arabayla-carpti-demir-sopayla-dovdu-canli-canli-gomdu-1707107118876-001.webp

DİRİ DİRİ GÖMDÜ

Bunun üzerine Ali Osman Kurt, gözaltına alındı. Ali Osman Kurt, güvenlik kamerası görüntülerine rağmen suçlamayı reddetti. Daha sonra, sorgulama sırasında cinayeti işlediğin itiraf eden Kurt, 17 Ocak’ta Uyan’ın kendisini darp ettiğini ve o günden beri uyuyamadığını söyledi. Kurt, sorguda, “Sürekli olarak bana ve aileme zarar vereceğini düşündüm. Olay günü aracımla takip ettim. Yolda giderken önce arabayla çarptım. Daha sonra demir sopayla dövdüm. El ve ayaklarını bağlayıp arabaya koydum. Dağlık arazide yakmaya çalıştım ama yakamadım. Daha sonra gömdüm” dedi.

0x0-konyada-esine-az-rastlanir-vahset-arabayla-carpti-demir-sopayla-dovdu-canli-canli-gomdu-1707107119055-001.webp

“GÖMERKEN KONUŞTU”

Ali Osman Kurt, Uyan’ı gömdüğü esnada konuştuğunu öne sürdü. Kurt’un gösterdiği yerde, Uyan’ın cansız bedeni bulundu. Ali Osman Kurt’un işlemlerinden sonra adliyeye sevk edileceği iletildi.

0x0-konyada-esine-az-rastlanir-vahset-arabayla-carpti-demir-sopayla-dovdu-canli-canli-gomdu-1707107115189-001.webp

0x0-konyada-esine-az-rastlanir-vahset-arabayla-carpti-demir-sopayla-dovdu-canli-canli-gomdu-1707107119624-001.webp

0x0-konyada-esine-az-rastlanir-vahset-arabayla-carpti-demir-sopayla-dovdu-canli-canli-gomdu-1707107125193-001.webp

Son Haberler
Azerbaycan'da 30 yıl aradan sonra seçim heyecanı Dünya
Azerbaycan'da 30 yıl aradan sonra seçim heyecanı
Deprem travmasıyla başa çıkabilmek için 6 öneri ortaya çıktı Sağlık
Deprem travmasıyla başa çıkabilmek için 6 öneri ortaya çıktı
Ateş kesilmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ateş kesilmek deyimi ne anlama geliyor?
Yan yatan araçta 6 kişi yaralandı Yerel Haberler
Yan yatan araçta 6 kişi yaralandı
Hataylılar Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi: Acılarımız daha da katlandı Gündem
Hataylılar Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi: Acılarımız daha da katlandı
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük nedeni açıkladı Spor
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük nedeni açıkladı
Uyuşturucu tacirlerine baskın Gündem
Uyuşturucu tacirlerine baskın