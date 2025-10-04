Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı

Konya'da bir şahsın savunmasız, sahipsiz bir kediyi havaya fırlattığı sonra yere attığı görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.
EKİP HAREKETE GEÇTİ
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Görüntülerin yayılmasının ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareket geçti. Görüntülerin çekildiği konum ve şahsın belirlenmesi üzerine ekipler 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında inceleme başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Şahıslar, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddete maruz kalan kedi ise veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.