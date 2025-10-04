Konya'da vahşet! Sahipsiz kediyi havalandırıp yere attı... O görüntüler infial yarattı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü

Konya'nın Akşehir ilçesinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Bir kişi, korumasız bir sahipsiz kediyi metrelerce havaya fırlatıp yere attı. O görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Talihsiz kedi tedaviye alınırken, cani gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da bir şahsın savunmasız, sahipsiz bir kediyi havaya fırlattığı sonra yere attığı görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.

EKİP HAREKETE GEÇTİ

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Görüntülerin yayılmasının ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareket geçti. Görüntülerin çekildiği konum ve şahsın belirlenmesi üzerine ekipler 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında inceleme başlattı.

konyada-kediye-001.jpg

GÖZALTINA ALINDI

Şahıslar, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

aksehirde-saldiri.jpg

SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddete maruz kalan kedi ise veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

