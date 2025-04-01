Konya’da yağmur ve şükür duası yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da yağmur ve şükür duası yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde yağmur duası yapıldı. Kulu Müftülüğünden din görevlilerinin de katıldığı programlarda Kur'an-ı Kerim, ilahiler, Mevlid-i Şerifler okundu,

Tarımsal alanlarda henüz yeterli yağış olmaması sebebiyle ilçeye bağlı Kömüşini, Ömeranlı, Yaraşlı ve Bozan mahallerinde, mahalle sakinleri yağmur duasına çıktı. Mahallelerin cami imam hatibi ve Kulu Müftülüğünden din görevlilerinin de katıldığı programlarda Kur'an-ı Kerim, ilahiler, Mevlid-i Şerifler okundu, yağmur yağması için dua edildi. Yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Kömüşini Mahallesi Muhtarı Hasan Tekin, kış ayları geçmesine rağmen beklenen kar ve yağmur yağışlarının gerçekleşmediğini, yağmur duasına çıktıklarını söyledi.

Konya’da yağmur ve şükür duası yapıldı

Konya’da yağmur ve şükür duası yapıldı

Konya’da yağmur ve şükür duası yapıldı

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