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Köpekle poz verdi. İsmail Hacıoğlu küreği olan gelsin dedi

Son olarak Mahkum adlı dizide izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa düştüğü notla Konya'da yaşanan köpek katliamına göndermede bulundu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 20:54
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Konyada yaşanan köpek katliamına İsmail Hacıoğlu da tepki gösterdi

Köpekle poz verdi. İsmail Hacıoğlu küreği olan gelsin dedi
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram üzerinden bir milyona yakın bir takipçi kitlesine ulaşan İsmail Hacıoğlu bu defa gündeme dair paylaşımda bulundu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin, elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntülere dair tepkisini gösteren İsmail Hacıoğlu, yarı boyuna gelen bir Kangal köpeğiyle çekilmiş karesine "Küreği olan gelsin, biz bekleriz" notunu düştü.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Hacıoğlu'nun gündeme dair yaptığı bu gönderme bir saat içerisinde 50 bine yakın beğeni alırken, başarılı oyuncunun gündeme dair yaptığı bu gönderme çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte İsmail Hacıoğlu'na gelen yorumlardan bazıları:

İşte Konya Belediyesi'ne meydan okuyan adam gibi adam sen tam bir harikasın Hacıoğlu

Meydan okumada üstüne yok abim

Kabus gibi korkunç videolardan sonra bu fotoğraf huzur verdi 

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