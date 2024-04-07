Konya’da zincirleme trafik kazası

Kaynak: İHA
Konya’da zincirleme trafik kazası
Konya’nın Karapınar ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Karapınar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu kavşağında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre trafik ışıklarında S.S idaresindeki 11 AAB 073 plakalı otomobil, S.Ö. yönetimindeki 07 VCY 091 plakalı otomobil ve B.E. kontrolündeki 34 BUK 929 plakalı otomobil kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza sonucu 11 AAB 073 aracın sürücüsü S.Ö. ve yolcu olarak bulunan H.S. ile 07 VCY 091 plakalı otomobildeki R.Ö. adlı yolcu yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerindeki yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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