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Temizlik işleri 3 kamyon çöp çıkardı

Konya'nın Meram ilçesindeki bir evden, belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 23:43
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Konyadaki bir evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Temizlik işleri 3 kamyon çöp çıkardı
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Pirebi Mahallesi Aras Sokak'taki müstakil evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, tek başına yaşadığı öğrenilen A.Ç'nin oturduğu evin tüm odalarında çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı.

TEMİZLİK EKİPLERİ 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARDI

Meram Belediyesi Zabıta ekipleri ile Meram Çevre Koruma ve Temizlik ekipleri evden 3 kamyon çöp çıkardı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev dezenfekte edildi. (AA)

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