Temizlik işleri 3 kamyon çöp çıkardı

Pirebi Mahallesi Aras Sokak'taki müstakil evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, tek başına yaşadığı öğrenilen A.Ç'nin oturduğu evin tüm odalarında çürümüş gıda, giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarıyla karşılaştı.
TEMİZLİK EKİPLERİ 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARDI
Meram Belediyesi Zabıta ekipleri ile Meram Çevre Koruma ve Temizlik ekipleri evden 3 kamyon çöp çıkardı.
Çöplerin çıkarılmasının ardından ev dezenfekte edildi. (AA)
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