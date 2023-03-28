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Konya'daki yoğun ilgi Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretini iptal ettirdi

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da düzenlenen "Millet Buluşmaları" programı kapsamında yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 20:01
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Konya'daki yoğun ilgi Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretini iptal ettirdi

Konya'daki yoğun ilgi Kılıçdaroğlu'na esnaf ziyaretini iptal ettirdi
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Esnaf ziyaretini iptal etmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, kalabalığı zarar vermemek adına seçim otobüsünden yurttaşlara seslendiKılıçdaroğlu, "Çünkü kalabalığız, onlara zarar vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Birleşe birleşe kazanacağız, birleşe birleşe kucaklaşacağız" diyen Kılıçdaroğlu, milletin umudu olduğunu belirtti. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Konya’nın Ereğli ilçesindeki Millet Buluşması programına katıldı. Program sonrası kendisini görmek için toplananlara seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“BÜTÜN GENÇ ARKADAŞLARIMDAN SÖZ ALDIM. SANDIĞA GİDECEĞİZ, OYUMUZU KULLANACAĞIZ”

“Öncelikle bütün esnaf arkadaşlarıma selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Esnaf arkadaşlarımı bu kalabalıkta ziyaret etme şansım yok. Çünkü kalabalığız, onlara zarar vermek istemiyorum. Bütün genç arkadaşlarımdan söz aldım. Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Otoriter yönetimi, demokratik yollarla yolcu edeceğiz. Hep birlikte yapacağız bunu.

“BAŞI AÇIK, BAŞI KAPALI, ESNAF, ÇİFTÇİ, SANAYİCİ; HANGİ ALANDA OLURSA OLSUN BÜTÜN YURTTAŞLARIMIZI KUCAKLAYACAĞIZ”

Biz, birleşe birleşe kazanacağız, birleşe birleşe kucaklaşacağız. Kini ve öfkeyi tamamen atacağız. Bu ülkeye huzuru, barışı, sevgiyi, kardeşliği getireceğiz. Başı açık, başı kapalı, esnaf, çiftçi, sanayici; hangi alanda olursa olsun bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağız. Alın teri kadar değerli bir şey yok. Alın terini baş ucuna getireceğiz, baş ucuna koyacağız.”

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