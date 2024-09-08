Konyaspor 1. Lig ekibine yenildi

Konyaspor milli arada yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor...

Dün Trendyol 1. Lig'den Ankaragücü ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanan Yeşil-Beyazlılar bugün de yine Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.

Kayacık Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Iğdır FK 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Tek golü Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı mücadelede altyapıdan genç oyunculara da şans verdi.

Konyaspor salı günü Samsunspor ile hazırlık maçına çıkacak.