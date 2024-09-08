Konyaspor 1. Lig ekibine yenildi

Konyaspor milli arada yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor...
Dün Trendyol 1. Lig'den Ankaragücü ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanan Yeşil-Beyazlılar bugün de yine Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.
Kayacık Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Iğdır FK 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Tek golü Ömer Şişmanoğlu kaydetti.
Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı mücadelede altyapıdan genç oyunculara da şans verdi.
Konyaspor salı günü Samsunspor ile hazırlık maçına çıkacak.
Konyaspor milli arada yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor...