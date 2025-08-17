Konyaspor Galatasaray'a liderliği bırakmadı

Konyaspor Galatasaray'a liderliği bırakmadı

İlk hafta Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 yenen Konyaspor kendi sahasında Gazinatep FK'yı 3-0 yendi ve Süper Lig'de ikide iki yaptı. Yeşil beyazlılar bu skorla cuma gecesi Galatasaray'a bıraktığı liderliği averajla geri aldı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip 18''inci dakikada Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı bu skorla önde kapatan Konyaspor ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu. 50'nci dakikada Aleksic ile 2-0 öne geçen Konyaspor, 83'te Andzouana'nın golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İlk hafta Eyüpspor'u mağlup eden Konyaspor bu sonuçla 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti ve averajla Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen hafta sahasında Galatasaray'a yenilen Gaziantep ise bu maçtan da eli boş döndü.

