Konyaspor Galatasaray'a liderliği bırakmadı

Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip 18''inci dakikada Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı bu skorla önde kapatan Konyaspor ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu. 50'nci dakikada Aleksic ile 2-0 öne geçen Konyaspor, 83'te Andzouana'nın golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

İlk hafta Eyüpspor'u mağlup eden Konyaspor bu sonuçla 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti ve averajla Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Geçen hafta sahasında Galatasaray'a yenilen Gaziantep ise bu maçtan da eli boş döndü.