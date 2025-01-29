Konyaspor hayati olan maça hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 22’nci haftasında, Bodrum FK’yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'da antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Recep Uçar, "Maça baktığımızda kısaca Bodrum takımı da aslında son haftalarda belki bizim gibi oynadığı oyunun karşılığını alamayan bir takım. Dolayısıyla bir alt sıramızda yer alan Bodrum maçı evimizde bizim için hayati önem arz ediyor. Bütün hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. En iyi şekilde taktiksel, fiziksel, zihinsel hazırlık yapıyoruz. Bu maçta özellikle seyircimizin ciddi desteğiyle beraber hem iyi bir oyunla, iyi bir sonuçla ayrılıp yolumuza devam etmek istediğimiz bir maç.

"TARAFTARDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Dediğim gibi son haftalardaki oyunun anlamında genel olarak bir memnuniyetsizliğim yok. Aslında memnuniyetim de var ama bir türlü bunun sonuca yansıtamadık. Ümit ederim bu maçla beraber puan anlamında bir çıkış yakalayacağımız bir maç olur. Bizim adımıza artık bence mazereti olmayan aması, fakatı olmayan bir maç. Her koşulda, her durumda sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp daha rahat konuma gelebileceğimiz bir maç. Umarım arzu ettiğimiz oyunu dediğim gibi oynayıp bu sahadan iyi sonucu alırız. İç sahada seyircimizin desteği benim özellikle bu maç için özel ricam. Daha önceki maçlarda da çok iyi dile getirmedim ama bu maç gerçekten ihtiyacımız var. Bütün seyircilerimizin, bütün Konyaspor sevdalılarının bütün gençlerin, hanımların herkesin bu maça gelip çocukları desteklemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.