Konyaspor stadyum localarını depremzedeler için hazırladı

Konyaspor Kulübü depremzedeler için stadyum localarını açtı
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Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyum localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.
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UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.