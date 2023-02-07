7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor stadyum localarını depremzedeler için hazırladı

Konyaspor stadyum localarını depremzedeler için hazırladı

Konyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nun loacalarını depremzedelere açtı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 22:54
Takip Et

Konyaspor Kulübü depremzedeler için stadyum localarını açtı

Konyaspor stadyum localarını depremzedeler için hazırladı
+
Aa
-

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyum localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
2
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
3
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
4
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
5
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
6
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
7
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım
﻿Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım
﻿Erdoğan: Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım
﻿Gündüz bakımevleri ve kreşler tatil edildi
﻿Gündüz bakımevleri ve kreşler tatil edildi
﻿Gündüz bakımevleri ve kreşler tatil edildi
﻿Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
﻿Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
﻿Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem
﻿Adliye önünde silahlı kavgada tutuklama
﻿Adliye önünde silahlı kavgada tutuklama
﻿Adliye önünde silahlı kavgada tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.