Konyaspor stadyum localarını depremzedeler için hazırladı

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyum localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

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