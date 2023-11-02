Konyaspor rahat turladı

Konyaspor, Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

KAYNAK: AA
Konyaspor rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, TFF 3. Lig ekibi Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

55. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Rak'ın sağ kanattan pasına hareketlenen Muric'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

85. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Prip'in ceza sahası içinden sert şutunda üst direkten dönen topu Emrehan Gedikli filelere gönderdi: 2-0.

90+2. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Prip'in sert şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi ve Konyaspor bir üst tura yükseldi.

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