Konyaspor taraftarı Fenerbahçe maçının hakemini Cimer'e şikayet etti

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlamış maç sarı lacivertli ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona ermişti. Maçın bitmesiyle birlikte hakem Direnç Tonusluoğlu'na Konyaspor cephesi büyük bir tepki göstermişti.

Konyasporlu bir taraftar ise hakem Direnç Tonusluoğlu'nu Cimer'e şikayet etti. Maç içinde yeşil beyazlılar takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandığını düşündükleri hakem Tonusluoğlu'na sert eleştiriler yapmıştı.

"ÖZÜR DİLERİM, ÇALAMADIM DEMİŞTİ"

Konyasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerin vücut dilleri beni çok rahatsız ediyor. İki pozisyon var. Hakem bana 'Özür dilerim çalamadım, kaçırdım pozisyonu' dedi. Bana bu cümleyi kurduktan sonra ben sahanın içinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere. Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, ulusal basına malzeme olacaktı. Ama biz kaybettiğimiz için çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım" demişti.

"TÜM GRİ POZİSYONLAR ALEYHİME ÇALINDI"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise "Maçtan sonra hakeme söylediklerimi size de iletmek istiyorum. Hiçbir zaman hakaret etmedim, bazı meslektaşlarım gibi onlara küfür etmedim. 4 senedir teknik direktörlük yapıyorum, böyle davranışlarımın karşılığında gri pozisyonlar hep aleyhime çalındı. Ülke futbolu öyle bir hale geldi ki... İki büyük kulübümüz bir birisi giriyor sonra diğeri görüyor. O kadar çok gri pozisyon var ki hiçbiri bize çalınmıyor. Direnç hocanın yüzüne de söylediğim için burada söylüyorum bunu." ifadelerini kullandı.