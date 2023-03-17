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Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisine son veren Konyaspor'dan flaş paylaşım

Konyaspor, Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve sarı-kırmızılı takımın 14 maçlık galibiyet serisine son verdi. Konya ekibi maç sonu sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 22:40
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Konyaspor'dan maç sonu flaş gönderme

Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisine son veren Konyaspor'dan flaş paylaşım
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Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor, lider Galatasaray'ı ağırladı.

1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi, maç sonu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Mücadelede Galatasaray'ın tek golü 31. dakikada Rashica'dan gelirken, Konyaspor'un gollerini 62. dakikada Soner Dikmen ve 90+3'te Oğulcan Ülgün kaydetti. 

''GAME OVER''
Galatasaray'ın 14 maçlık serisine son veren Konyaspor, maçtan sonra "Game Over" (Oyun bitti) paylaşımı yaptı. 

Yendiği takımlardan sonra Konyaspor'u yenemeyen Galatasaray'a "İnternet bağlantısı yok" "Konya bölgesi dışında deneyiniz" "Başka bir ağ tarayıcısına başvurunuz" paylaşımlarıyla gönderme yapıldı.

 

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