Konya'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak yollarda, su birikintileri oluşturdu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Cihanbeyli ilçesinde sağanak bazı binalarda su baskınlarına yol açtı, trafikte aksamalar yaşandı.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak yollarda, su birikintileri oluşturdu.
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak yollarda, su birikintileri oluşturdu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Cihanbeyli ilçesinde sağanak bazı binalarda su baskınlarına yol açtı, trafikte aksamalar yaşandı.