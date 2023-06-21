Konya'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak yollarda, su birikintileri oluşturdu.

Konya'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak yollarda, su birikintileri oluşturdu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Cihanbeyli ilçesinde sağanak bazı binalarda su baskınlarına yol açtı, trafikte aksamalar yaşandı.

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