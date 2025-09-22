Kopa Trophy sahibini buldu: Lamine Yamal tarihe geçti!

Kopa Trophy sahibini buldu: Lamine Yamal tarihe geçti!

2025 Ballon d’Or ödül töreninde Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Kopa Trophy’i kazanarak bir ilke imza attı. Yamal, bu ödülü üst üste iki kez kazanan ilk futbolcu oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2025 Ballon d’Or ödül töreninde Barcelona’nın 18 yaşındaki süperstarı Lamine Yamal, kariyerinde bir ilke daha imza attı.

Geçtiğimiz yılın ardından bu yıl da Kopa Trophy’nin sahibi olan Yamal, ödülü üst üste kazanan tarihteki ilk oyuncu oldu.

yamal-1.jpg

DÜNYA FUTBOLUNUN PARLAYAN YILDIZI

Genç yaşına rağmen hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı formasıyla sergilediği olağanüstü performansla dikkat çeken Yamal, bu sezon da sahadaki etkisiyle futbol otoritelerinden tam not aldı.

Teknik kapasitesi oyun zekası ve bitiriciliğiyle öne çıkan genç yıldız, geleceğin en büyük futbolcularından biri olarak gösteriliyor.

kenan-yiliz.jpg

KENAN YILDIZ 5. OLDU

Juventus forması giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız da 21 yaş altı en iyi oyuncular arasında ilk 10 sırada yer alıyordu. Genç yetenek Kopa Trophy sıralamasında 5. oldu.

