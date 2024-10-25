Kopan halat işçinin yüzünü tanınmaz hale getirdi

Kaynak: İHA
Kopan halat işçinin yüzünü tanınmaz hale getirdi

Bursa İnegöl'de odunları traktör römorkuna yükleyen işçinin odunları halatla bağlamaya çalıştığı sırada kopan halat yüzüne çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kopan halat şahsı yaraladı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Lütfiye Mahallesinde meydana geldi. İzzet Ş.(38) odunları traktör römorkuna yükledi. Yüklediği odunları halatla bağlamaya çalıştığı sırada kopan halat yüzüne çarptı. Yüzünden yaralanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünde yaralanmalar meydana gelen adam, ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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