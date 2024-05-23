Köpeğe çarpmamak için kaza yapan araçta yaralanan Ceylin, kurtarılamadı

Kazada yaralanan 12 yaşındaki Ceylin Çiğdem, hastanede bir hafta süren mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Olayda yaralanan anne ve baba, tekerlekli sandalyeyle kızlarının cenazesine katıldı.

16 Mayıs'ta Atakent Mahallesi'nde gerçekleşen kaza, Silifke'den Tarsus'a dönüş yolunda meydana geldi. Perihan Çiğdem'in yönetimindeki araç, köpeği önlemek için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada, Perihan ve Barlas Çiğdem çiftinin yanı sıra Ceylin Çiğdem ve diğer iki çocukları yaralandı. Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ceylin Çiğdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Ceylin Çiğdem'in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan anne ve baba, tedavileri devam ederken kızlarının cenazesine katıldı. Cenaze namazının ardından Ceylin Çiğdem, son yolculuğuna uğurlandı.