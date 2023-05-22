Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kamyonetiyle sulama kanalına uçtu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı kamyonetiyle sulama kanalına uçan Sebahattin T. (34) yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kamyonetiyle sulama kanalına uçtu

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 01.00 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden 54 AGE 517 plakalı kamyonetin sürücüsü Sebahattin T., yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sebahattin T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sebahattin T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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