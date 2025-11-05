Olay, 24 Nisan 2025’te Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2049 Sokak’ta gerçekleşti. 83 yaşındaki emekli polis Mustafa K., kendisine saldırdığı gerekçesiyle Lady isimli köpeğe tabancayla ateş açtı. İki kurşun yiyen köpek, sahibi tarafından özel kliniğe götürüldü ancak kurtarılamadı.

Olay yeri incelemede mermi kovanları tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin köpekten kaçtığı, sonra ateş ettiği görüldü. Mustafa K., polis ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

SAVCILIK 4 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

İddianamede Mustafa K.’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca sahipli hayvanı öldürme, işkence ve kötü muamele suçundan 4 yıla kadar hapsi talep edildi. Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya sanık gelmedi; müşteki Tolga Sungur, vekilleri, tanıklar Burak Şerif Balcı, Hande Seyra Onuk, Elif Varsak ve hayvan hakları savunucuları salondaydı.

"KURŞUN BAŞIMIN YANINDAN GEÇTİ, TUTUKLUK YAPMASAYDI DEVAM EDECEKTİ"

Tanık Burak Şerif Balcı duruşmada olaya tanıklık ettiğini belirterek şöyle dedi:

"Şikayetçiyim. Lady’nin sahibi Tolga Sungur’dur. Olay günü sanığın köpeğe ateş ettiğini gördüm. Silahı tutukluk yaptı, yoksa ateş etmeye devam edecekti. Bir kurşun benim başımın yanından geçti. Vurduktan sonra köpek kaçtı, o ise rastgele ateş etmeyi sürdürdü."Tanık Elif Varsak ise Lady’nin mahalle köpeği olduğunu belirterek, "Lady’ye yağmurlu havalarda evlerimizi açıyorduk. Sanığın köpeği daha önce de iteklediğine şahit oldum" dedi.Mahkeme "zorla getirme" kararı verdi.

Mahkeme, sanığın katılmaması nedeniyle yakalama kararı çıkarılmasına ve zorla getirilmesine hükmetti. Ayrıca Muratpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün idari yaptırımlar ve süreçlere ilişkin belgeleri sunmasına karar verdi.