Ecem Erkek'ten göndermeli paylaşım. Sevdiğime pişman olmayacağıma eminim

Güldür Güldür adlı programdan ayrıldıktan sonra farklı film ve dizi projeleriyle takipçilerinin karşısına çıkan Ecem Erkek, şimdilerde Güzel Günler adlı yapımda izliyoruz.

Sosyal medya hesabını da bu süre zarfında aktif bir şekilde kullanmaya gayret gösteren Erkek köpeği Loli ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Köpeğine olan sevgisini dikkat çeken satırlara döken Ecem Erkek hayvan sevgisi üzerinden insanların arasındaki ilişkilere dair de göndermede bulundu.

İşte Ecem Erkek'in dikkat çeken o satırları:

"Seni çok sevince pişman olmayacağımdan emindim güzel oğlum.

Çok güzel bir arkadaşlığımız olacak, oldu bile. Sevgimden sıkılmayacağını bilmek de olağanüstü bir his.

Sen iyi ki varsın. İyi ki benim güzel oğlum oldun. Her şeyi yapacağım şu küçücük hayatında mutlu olman için. Seni çok seviyorum Loli"