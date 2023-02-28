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Köpek balığının karnında çıktı. Denize girdikten sonra kaybolmuştu

Arjantin’de kayıp olan bir insanın kalıntılarına balıkçılar tarafından yakalan köpek balığının karnında ulaşıldı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 13:21
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Köpek balığının karnında çıktı. Denize girdikten sonra kaybolmuştu

Köpek balığının karnında çıktı. Denize girdikten sonra kaybolmuştu
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Arjantin'de yerel medyaya açıklamalarda bulunan polis yetkilisi Daniela Millatruz, bir süredir kayıp olan Diego Barria'nın kimliğinin, ailesi tarafından vücudundaki dövme yoluyla tespit edildiğini söyledi.

Balıkçıların, Arjantin'in Chubut eyaletinde yakaladıkları köpek balığını temizlerken insan kalıntılarını bulduklarını aktaran Millatruz, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Millatruz, Barria'nın en son sahilde görüldüğü ve denize girdikten sonra ortadan kaybolduğu bilgisine sahip olduklarını kaydetti.

Yetkililer, Barria'nın güçlü dalgalara kapılıp denizin içine doğru sürüklendiğinden şüphelendiklerini açıkladı.

Comodoro Rivadavia polis şefi Cristian Ansaldo da açıklamasında, Barria'nın resmi olarak kimliğinin doğrulanması için DNA testi yapılacağını ifade etti. Ansaldo, Barria'nın kalıntılarının bulunduğu köpek balığının uzunluğunun 1,5 metre civarında olduğunu aktardı.

Diego Barria'nın eşi Virginia Brugger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin kalıntılarının bulunduğunu doğrulayarak, "Kalbim de seninle birlikte gitti. Sonsuza dek seni seveceğim" ifadesini kullandı.

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