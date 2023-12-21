Köpek dili otunun çok az bilinen yararları

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hatice Özen
Köpek dili otunun çok az bilinen yararları
Köpek dili otu nelere iyi gelir? İşte yanıtı...


Doğada binlerce şifalı bitki bulunuyor. Bunlardan biri de Köpek dili otu. Peki, köpek dili otunun bizlere ne gibi yararları bulunuyor? İşte yanıtı…

Köpek dili otunun Latice ismi Cynoglossum officinale.
Mikropları öldürüyor yaraları iyileştiriyor
Saç dökülmelerini azaltıyor.
Kasları gevşetici etkileri ile kas ağrılarını dindiriyor.
Hafif yanıklarda ve deri hastalıklarında fayda sağlıyor.
Balgam söktürüyor ve karaciğer hastalıklarına önemli ölçüde iyi geliyor.

Kırmızı renkli güzel kokan çiçekler açıyor, boyu 1 metre kadar uzuyor. İçeriğinde alkaloit, zamk, uçucu yağ, tanen ve reçine bulunuyor.

İŞTE FAYDALARI

Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.
Hafif yanıklarda ve deri hastalıklarında faydalıdır.
Balgam söktürür.
Sinirleri yatıştırıcı rol oynar.

Kasları gevşetiyor, ağrılarını gideriyor.
Yaraların iyileşmesini hızlandırıcı etkilere sahiptir.
Saç dökülmesini azaltır.
Mikrop öldürücüdür.

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