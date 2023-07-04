Köpek tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi öldürmüştü. Davada gergin anlar

Sokakta tabancayla vurularak öldürülen Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) katil zanlısı Ali İhsan Kılıç (67) ile ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (69) yargılanmasına devam edildi. Mahkemede, sanık avukatının müştekilerin saldırısına uğradığını iddia etmesi üzerine salonda bulunanlar tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, gerginliği yatıştırmak için salondakileri dışarı çıkardı.

Olay, geçen yıl 10 Haziran'da, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana gelmişti. Sokak köpeği besleme ve arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Ali İhsan Kılıç ile Yahya Köşek arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancasını çekerek Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'ye ateş açmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan hiçbiri hayatta kalamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklanmıştı.

Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç hakkında 'kasten öldürmeye iştirakten' 3'er kez müebbet hapis istenen iddianamede, sanıkların ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Bunun yanında, Ali İhsan Kılıç'ın olay sırasında Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit ettiği ve Mehmet Kılıç'ın da darbettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Filiz Topaloğlu hakkında da Mehmet Kılıç'ı 'kasten yaralama' suçundan açılan dava da bu dava ile birleştirildi.

İZMİR'DE CİNAYET DAVASINDA TANIK POLİSLER KONUŞTU

İzmir'de 2019 yılında eşini ve kayınbiraderini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali İhsan Kılıç ve oğlu Mehmet Kılıç'ın davasının görülmesine devam edildi. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Mehmet Kılıç salonda, Ali İhsan Kılıç ise SEGBİS ile katıldı. Müşteki-sanık Filiz Topaloğlu ve olayda eşi hayatını kaybeden Rıdvan Güçlü ile avukatlar da hazır bulundu. Duruşmada, olay günü olay yerine giden polis memurları tanık olarak ifade verdi. Polis memuru M.Ç., "Adrese yakındık, anons geldi. Arabadan indik, yerde bir kişi yatıyordu. Mavi kapının önünde birkaç kişi vardı. Yaşlı amca elinde silahla bekliyordu. Silahı görünce komiserimizle peşinden koştuk. Bize silah doğrultmadı. Silahı atmasını söyledik. Sonra gidip kelepçeledik" diye konuştu.

Polis memuru M.A. de "Olay yerine gittiğimizde Ali İhsan Kılıç, elinde silahla bahçeye kaçtı. Ben de peşinden bahçeye girdim. Karşı karşıya geldik. Elinde silah vardı, ben de silah çektim. Sonra silahı bıraktı. Bahçede 2-3 kişi vardı. Diğer sanık da bahçedeydi. Onun da başı kanıyordu" dedi.

Duruşmada söz alan Rıdvan Güçlü ise "Polisler silahın sanığın elinde olduğunu söylüyorlar ama silahta parmak izi yok. Bu silah kim tarafından silindi? Bu konunun açıklığa kavuşturulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SANIKLARIN AVUKATINA SALDIRI İDDİASI

Sanıklardan Ali İhsan Kılıç, "Ağır hastayım, burada öleceğim" diyerek mahkemeden tahliye talebinde bulundu. Bu sözler salondakilerin tepkisine neden oldu. Sanık avukatı da önceki duruşmanın ardından müşteki yakınları tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Bunun üzerine salonda gerginlik çıktı. Mahkeme başkanının talimatıyla izleyiciler salondan çıkartıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.