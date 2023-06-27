Köpekler saldırdı yaban keçisi kırık bacakla baraj gölüne atladı

Tunceli’de sokak köpeklerinin saldırısından baraj gölüne atlayarak kurtulan yaban keçisi, tedavi altına alındı. Ayağında kırık olan keçinin iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Köpekler saldırdı yaban keçisi kırık bacakla baraj gölüne atladı

İHA'nın haberine göre, Tunceli’de kent merkezine kadar inen koruma altındaki yaban keçisi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için Uzunçayar Baraj Gölü'ne giren keçi yüzerek karşı kıyıya çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye doğa koruma ekipleri gönderildi. Köpekleri bölgeden uzaklaştıran ekipler, keçiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne getirerek koruma altına aldı.

Ayağında kırık olduğu tespit edilen yaban keçisinin tedavisine başlanırken, iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Tunceli’de son zamanlarda yavrularıyla birlikte kent merkezine kadar inen yaban keçileri, zaman zaman sokak köpeklerinin saldırısına uğruyor.

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