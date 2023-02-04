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Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane

Sokaklardaki başıboş köpeklerin yarattığı tehlikelere dair yapılan haberlere her gün bir yenisi eklenirken, bu defa başıboş köpeklerin hastane koridorunda dolaşırken görüldüğü bir video ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 21:20
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Köpekleri görenler kenara çekildi. Sokaklarda yarattıkları korku hastaneye girdi

Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
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Hayvanseverlerle çocuklarının hayatları için endişelenen aileleri karşı karşıya getiren başıboş köpek sorunu her geçen gün daha da büyüyerek devam ediyor.

Haberlere yansıyan sokak köpeği kaynaklı ölümler izleyenleri tedirgin ederken konunun çözümüne dair somut bir adımın atılmayışı her iki tarafı da gergin bir bekleyişe sokmuş durumda.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili paylaşılan bir videoda birden fazla köpeğin hastane koridorunda ilerlediği görülüyor.

Köpeklerin varlığından tedirgin olanların, kendilerini onlardan uzak bir noktaya atmaya çalışması dikkatleri çekerken hayvanlara müdahale edilmediği görüldü.

Hastane gibi hijyen şartlarının çok önemli olduğu bir yerde böylesi görüntülerin ortaya çıkması sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde çekilmiş görüntüleri kullanıcılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şikayet etti.

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CNR GNLLN
4.02.2023 21:34
randevu alamıyan vatandaşalr köpek kılığına girmiştir.  
 
Metin Sandıkçı
4.02.2023 21:30
Esas başıboş olanlar sizlersiniz onlar masum yayvan kış günü nereye gidecekler deveoğlu deve gazeticiler  
 
IYI
4.02.2023 21:29
Demekki herkes turo gibi.Hasta yok .onlarda fırsatı değerlendirdiler 🤣  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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