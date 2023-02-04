Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane

Hayvanseverlerle çocuklarının hayatları için endişelenen aileleri karşı karşıya getiren başıboş köpek sorunu her geçen gün daha da büyüyerek devam ediyor.

Haberlere yansıyan sokak köpeği kaynaklı ölümler izleyenleri tedirgin ederken konunun çözümüne dair somut bir adımın atılmayışı her iki tarafı da gergin bir bekleyişe sokmuş durumda.

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili paylaşılan bir videoda birden fazla köpeğin hastane koridorunda ilerlediği görülüyor.

Köpeklerin varlığından tedirgin olanların, kendilerini onlardan uzak bir noktaya atmaya çalışması dikkatleri çekerken hayvanlara müdahale edilmediği görüldü.

Hastane gibi hijyen şartlarının çok önemli olduğu bir yerde böylesi görüntülerin ortaya çıkması sosyal medya kullanıcıları tarafından da eleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde çekilmiş görüntüleri kullanıcılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şikayet etti.