Köpekleri ölünce 2 veteriner hekim ve 3 öğrenci darp edildi

Olayda bir öğrenci kalp krizi geçirirken, diğerleri de yaralandı. Saldırganlar gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

Köpekleri ölünce saldırdılar

Olay, 5 Ekim’de OMÜ Hayvan Hastanesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müzik okulu işlettikleri öğrenilen Z.H. ve kız arkadaşı A.K., ölümcül hastalığa yakalanan köpeklerini veteriner hekimlere tedavi ettirmek istedi. Ancak tedaviye alınan köpekler kurtarılamadı. Bunun üzerine Z.H. ve A.K., sorumlu gördükleri 2 veteriner hekim ile 3 stajyer öğrenciyi darbetti.

Bir öğrenci kalp krizi geçirdi

Saldırı sırasında stajyer öğrencilerden biri kalp krizi geçirdi ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Diğer iki veteriner hekim ve iki öğrenci de darp raporu alarak polise şikayette bulundu.

Saldırganlar serbest kaldı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve saldırganları gözaltına aldı. Ancak Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayın neden kaynaklandığı ve saldırganların nasıl serbest kaldığı henüz bilinmiyor.