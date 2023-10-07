Köpekleri ölünce 2 veteriner hekim ve 3 öğrenci darp edildi

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne (OMÜ) bağlı hayvan hastanesinde, tedavi için getirdikleri köpeklerinin öldüğünü iddia eden Z.H. ve kız arkadaşı A.K., 2 veteriner hekim ve 3 stajyer öğrenciyi darp etti.

KAYNAK: DHA
Köpekleri ölünce 2 veteriner hekim ve 3 öğrenci darp edildi

Olayda bir öğrenci kalp krizi geçirirken, diğerleri de yaralandı. Saldırganlar gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

Köpekleri ölünce saldırdılar

Olay, 5 Ekim’de OMÜ Hayvan Hastanesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müzik okulu işlettikleri öğrenilen Z.H. ve kız arkadaşı A.K., ölümcül hastalığa yakalanan köpeklerini veteriner hekimlere tedavi ettirmek istedi. Ancak tedaviye alınan köpekler kurtarılamadı. Bunun üzerine Z.H. ve A.K., sorumlu gördükleri 2 veteriner hekim ile 3 stajyer öğrenciyi darbetti.

Bir öğrenci kalp krizi geçirdi

Saldırı sırasında stajyer öğrencilerden biri kalp krizi geçirdi ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Diğer iki veteriner hekim ve iki öğrenci de darp raporu alarak polise şikayette bulundu.

Saldırganlar serbest kaldı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve saldırganları gözaltına aldı. Ancak Z.H. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayın neden kaynaklandığı ve saldırganların nasıl serbest kaldığı henüz bilinmiyor.

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
İsrail’de 'özel güvenlik durumu' genişletildi Dünya
İsrail’de 'özel güvenlik durumu' genişletildi
İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi öldürdü
Akşener: Filistin halkının her zaman yanındayız Gündem
Akşener: Filistin halkının her zaman yanındayız
Dinamitle aynı anda patlatılan 10 bina yerle bir oldu Yaşam
Dinamitle aynı anda patlatılan 10 bina yerle bir oldu
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in işgaline son verilmesi istikrarı ve barışı sağlayacak şeydir Dünya
Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail'in işgaline son verilmesi istikrarı ve barışı sağlayacak şeydir
Burak Özçivit kendisini görmeye gelen erkekler tarafından neredeyse eziliyordu Magazin
Burak Özçivit kendisini görmeye gelen erkekler tarafından neredeyse eziliyordu
Milan'da Olivier Giroud kaleye geçti. Yaptığı kurtarış gündem oldu Spor
Milan'da Olivier Giroud kaleye geçti. Yaptığı kurtarış gündem oldu