Köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın babası. Oğlunun sağlık durumunu açıkladı

Ankara’da başıboş sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın babası. Oğlunun sağlık durumunu açıkladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evinden çıkan ve sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz (9) ağır yaralanmıştı.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Tunahan, hala yoğun bakımda tedavi altında. Baba Yılmaz oğlunun sağlık durumu ile alakalı basın mensuplarına bilgi verdi.

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Baba Yılmaz oğlunun durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, “Şu anda az önce yanımdaydım. Yoğun bakıma ünitesine girdim. Doktorlarımız sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dualarını eksik etmesinler bizden. Allah dualarını kabul etsin. Benim çocuğum bugün gördüğümde nefes almaya çalışıyordu. Daha önce makineye bağlıydı, böyle bir tepki vermiyordu şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. Doktorlarımız daha iyi bilir, bu şekilde bilgi verdiler, iyiye gidiyor” dedi.

“YETER Kİ BENİM EVLADIM YAŞASIN”

Yılmaz, çocuğunun birçok yerinde diş izi olduğunu aktardığı konuşmasının devamında, "Allah'ım canlı bıraksın, benim için yaşasın ben onun gözü, kulağı, her şeyi olurum. Yeter ki benim evladım yaşasın. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum yani buna bir çözüm bulsunlar. Bak benim gerçekten canım yandı” ifadelerini kullandı.

Ankara'ya yaklaşık bir buçuk ay önce taşındıklarını dile getiren Yılmaz, hastaneden ayrılmadıklarını ve her gün yoğun bakım bölümünde bir dakika görebildiklerini söyledi.

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“KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNSUN”

Tunahan’ın dayısı Şeref Usta, kendi başlarına köpek saldırı geldiğini hatırlatarak, “Başka annelerin, babaların canı yanmasın. Kimsenin canı yanmasın. Köpekler toplansın. Bunları kalıcı bir çözüm bulunsun. Bugün topluyorlar, yarın geri salıyorlar. Salınmasın, bunlar toplansın, kalıcı çözüm bulunsun. Bir de yalan yanlış haberler yapıyorlar. Herkesin acısı var. Yalan yanlış haberlerle aileleri incitmesinler” dedi.

“VEFAT ETTİ DİYE HABER YAYILMIŞ”

Şeref Usta konuşmasının devamında, “Bu tür yalan yanlış haberleri kimse aslı olmadan yaymasın. Bu durumlar aileyi daha çok kırıyor, incitiyor. Sabah buraya erken geldik. Nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. Bizi aradılar ‘vefat etti diye haberler yayılmış' dediler. Onun için geldik. Biraz da aileyi düşünsünler. Bu yüzden yalan yanlış haberler yapmasınlar yani” dedi.

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