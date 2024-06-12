Köpeklerin velisi olarak bilinen kadın mama için topladığı paralarla 9 daire almış

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden kuduz olduğu öne sürülen 35 köpeği Ankara'ya getirince ortalık karıştı.

Bu sırada Özgünlü hakkında, ev kirasını bile ödeyemeyecek durumdayken duygu sömürüsü yoluyla para topladığı ve bu şekilde son 4 yıl içerisinde 9 daire ve 2 depo satın aldığı gibi skandal iddialar ortaya atıldı.

"SON DÖRT YILDA 9 DAİRE SATIN ALDI İDDİASI”

Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi T.S. isimli kişi tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve ‘Durumum yok, gelirim yok’ savunmasını yaptığı aktarılırken, Özgünlü'nün emniyetteki sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğunun ortaya çıktığı iddia edildi. Ortaya atılan iddialar arasında Özgünlü’nün köpekleri sakat bırakarak para topladığı da öne sürüldü.

“MAMA PARALARIYLA ESTETİK OLMUŞ”

Hayvan sever vatandaşlardan topladığı mama paralarıyla 7 kez bıçak altına yatarak estetik olduğu iddia edilen Özgünlü'nün Ankara'da garson olarak çalıştığı kafeyi de satın alıp patronu olduğu ortaya çıktı. Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve serum kolajen terapisi aldığı öne sürülürken, 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 yılları arasında 1 milyon 110 bin lira harcama yaptığının banka hareketleri ile öğrenildiği ifade edildi.

“KENDİSİNİN 6 YIL ÖNCE 5 KURUŞU YOKTU”

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Özgünlü hakkında, kendisinin aslında 6 yıl önce 5 kuruşunun olmadığını, çıktığı mahkemede bir mahkemede benim param yok, bunu ödeyemem dediğini sonrasında da 8-9 tane ev sahibi olduğu, bir sürü estetik ameliyat geçirdiği, iki depodan kira aldığını iddia etti.

"Şimdi bu kadın bunu yaptı mı bilmiyorum ama bunu yapanlar var, bizzat tanıdığım" diyen Özdemir, "Sonradan öğrendim ki bunlar fon alıyorlar Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan bilmem ne köpeklere yardım fonu falan. Tam mama lobisinin bir de fonlusu var. Bunları fonluyor yurt dışından. Nasıl burada mülteciler kalsın diye şey yapıyorlar, bir de böyle bir şey var. Sokak köpeklerini fonlayan fonlar var yani” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, sokak hayvanlarının toplatılmasını protesto etmek için gittiği Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesine ait barınaktaki bazı köpekleri otoombile yükleyerek Ankara’ya götürmüştü. Kuduz riski bulunan hayvanları Ankara’ya götürdüğü için gözaltına alınan Boyacı, hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanırken, köpekler ise koruma altına alınmıştı.