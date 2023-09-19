Kopenhag'a çok ciddi Galatasaray uyarısı

Galatasaray'ın yarın akşam oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dünyaca ünlü eski futbolcu Abidal Kopenhag'ı uyardı.

Kopenhag'a çok ciddi Galatasaray uyarısı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına yarın 19.45'te Kopenhag'a karşı çıkacak Galatasaray'da hedef ilk maçta 3 puan almak.
Futbolculuk kariyerinde Barcelona ile iki Devler Ligi zaferi (2009 ve 2011) bulunan Abidal, Galatasaray'ın hafife alınmayacak bir takım olduğunu söylerken rakip Kopenhag'a uyarıda bulundu.

Abidal, "Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay diye bir grup söz konusu değil. Futbolun en zor turnuvalarından biri. Her takım, hak ederek ve güçlü olduğu için buradalar. Galatasaray'ın grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag bulunuyor. Kağıt üzerinde elbette çoğunluk, Bayern ve Manchester'ın favori olduğunu düşünebilir ancak bu grupta favori diye bir şey yok. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Icardi, Mertens, Ziyech ve Muslera gibi önemli oyunculara sahipler. Onları asla hafife alamazsınız ve bu grupta önemli işlere imza atabilirler" ifadelerini kullandı.

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