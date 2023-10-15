'Köprü' filmi Türkiye ve Gürcistan'ı birleştirdi

Türkiye ve Gürcistan’ın ilk ortak yapımı uzun metraj filmi olma özelliğini taşıyan “Köprü”nün özel gösterimi önceki akşam İstanbul’daki Torun Center Sinemaları’nda gerçekleşti.

'Köprü' filmi Türkiye ve Gürcistan'ı birleştirdi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ordulu Prof. Dr. İsmet Dündar’ın anlattığı gerçek bir olaydan yola çıkılarak beyaz perdeye aktarılan Köprü filminin çekimleri Tiflis, Batum ve İstanbul'da gerçekleşti.

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Erekle Baduraşvili’nin yönettiği, Emre Kızılırmak ve Nini Baduraşvili başrolündeki yapımda Zurab Tsintskiladze, Kristine İmadadze ve Elif Baysal yer alıyor.

“Köprü”nün çekimleri Tiflis, Batum ve İstanbul’da gerçekleşti. Emre Kızılırmak, “Gürcistan'da insanlar çok sıcaktı. Bu projenin bir film olmaktan öte bir kardeşlik projesi olduğunu düşünüyorum. Adı gibi iki ülke arasında bir köprü oldu” dedi.

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Filmin hikayesinin oluşmasına vesile olan doktor İsmet Dindar:

"Köprü filmi yaşadığım bir anıdan vücut bulmuş bir yapım. Nasıl bir film çıktığını ben de çok merak ediyorum. Çok iyi bir iş çıkacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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FİLME HAYRAN KALDIM
Kadir İnanır da özel gösterime katıldı. İnanır, “Çok başarılı bir film. Hayran kaldım. Gençlerin yolu çok açık gerçekten. Oldukça başarılı bir film” açıklamasını yaptı.

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