Köprü zammından sonra vatandaşlara feribotta kuyruk oluşturdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köprü zammından sonra vatandaşlara feribotta kuyruk oluşturdu
Osmangazi Köprüsü'ne yapılan zamdan sonra geçiş fiyatının otomobiller için 400 liraya çıkması, sürücüleri gece 160 gündüz 110 liraya çalışan arabalı feribotu kullanmaya yöneltti.

İstanbul’da Ege istikametine giden sürücüler, İstanbul-İzmir Otoyol'u köprü geçişine yapılan zam sonrası geçiş fiyatının 984 liraya çıkması üzerine arabalı feribot ve devlet karayollarını kullanmaya başladı.

İDO'nun mobil uygulama üzerinden gece saat 22.00'den sabah 10.00'a kadar bilet fiyatlarını 210 TL'den 160 TL'ye düşürmesi üzerine arabalı feribot iskelelerinde kuyruklar meydana geldi. Zammın ardındaki ilk hafta sonunda gece seferleri aralıksız sürdü.

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Vatandaşlar hem deniz havası aldıklarını hem de gemide ihtiyaç molası verdiklerini vurgulayarak 20 ile 30 dakika arası iskelede beklediklerini ancak denizin üzerinden geçerek hem keyifli bir yolculuk yaptıklarını hem de tasarruf ettiklerini belirtti.

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