Koray ne demek? Koray isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Koray da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Koray ne demek? Koray isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Koray ne demek? Koray isminin anlamı nedir?

Koray adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Koray isminin anlamını araştırıyor. Peki, Koray ne demek? Koray isminin anlamı nedir?

KORAY NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Koray ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Saka kuşu.

- Ateşli, canlı, hareketli kimse.

- Ateş renginde ay.

- Ender, az bulunur.

KORAY İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Koray ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Koray adını koymak caizdir.

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